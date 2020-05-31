İHA yarışmasına 4 okulun başvurusu kabul edildi
TÜBİTAK tarafından bu yıl ilk kez Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması başvuruları, 16 Şubat 2020-30 Nisan 2020 tarihlerinde yapıldı. Binlerce lise öğrencisinin takımlarıyla katıldıkları yarışmada başvurularının ön incelemesi tamamlanarak 289 takımın başvurusu kabul edildi.
Güncel 31.05.2020, 19:11
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Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı konuyla ilgili yaptığı açıklamada Çorum’da Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi, Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi ve Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi olmak üzere dört okulun başvurularının kabul edildiğini, bu tarz yarışmaların birçok farkındalığın oluşmasına ve bu alandaki teknolojik gelişmelere katkı sağladığını vurguladı. Sarı, “Çocuklar geleceğe hazırlanıyorlar. Çok güzel hayalleri var ve gerçekleştiriyorlar. Öğrencilerimizin de teknik ve sosyal deneyim kazanacağına inanıyorum. Öğrencilerimize, danışman öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum ve yarışmada başarılar diliyorum" dedi.(Haber Merkezi)
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