İHA yarışmasına 4 okulun başvurusu kabul edildi

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı konuyla ilgili yaptığı açıklamada Çorum’da Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi, Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi ve Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi olmak üzere dört okulun başvurularının kabul edildiğini, bu tarz yarışmaların birçok farkındalığın oluşmasına ve bu alandaki teknolojik gelişmelere katkı sağladığını vurguladı. Sarı, “Çocuklar geleceğe hazırlanıyorlar. Çok güzel hayalleri var ve gerçekleştiriyorlar. Öğrencilerimizin de teknik ve sosyal deneyim kazanacağına inanıyorum. Öğrencilerimize, danışman öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum ve yarışmada başarılar diliyorum" dedi.(Haber Merkezi)