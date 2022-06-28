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“İHA ve SİHA’larla dünyada savaşların dengesini değiştirdik”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti’nin Türkiye’nin en devrimci, en yenilikçi ve en reformcu partisi olduğunu söyledi.

Güncel 28.06.2022, 19:41
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“İHA ve SİHA’larla dünyada savaşların dengesini değiştirdik”

AK Parti Çorum İl Başkanlığının haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında konuşan Ceylan, AK Parti teşkilatlarının Türkiye’nin yakın tarihinin inşasını yazdığını ve geleceğin inşasını da yazmaya devam edeceğini söyledi.
AK Parti’nin Türkiye’nin en devrimci, en yenilikçi, en reformcu partisi olduğunu belirten Milletvekili Ceylan, “Herkesin 2023 için kendine göre bir hesabı var. Ama unutulmamalıdır ki asıl olan milletin hesabıdır, milletin iradesidir, milletin sözüdür. İnşallah, 2023 seçimleri de hem ülkemizin AK Parti hükûmetleri dönemindeki kazanımlarının bir muhasebesi hem de 2053 vizyonumuzun habercisi olarak siyasi tarihimize nakşedilecektir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, ülkemizi önce 2023’e, sonra da 2053’e taşıyacağız” dedi.
Başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Milletvekili Ceylan, “İl Başkanımız nezdinde tüm teşkilat üyelerimizi tebrik ediyorum. Dinamik bir teşkilat yapımız var. Allah'ım bize "İnşallah olur" diye dua edip hayalini kurduğumuz her şeyin "Çok şükür oldu" sevincini yaşatsın. Tevazu, samimiyet ve gayretle aziz milletimize hizmet yolunda emin adımlarla yürüyoruz” diye konuştu.
“AK PARTİ DÜNYADA EN FAZLA ÜYEYE 
SAHİP SİVİL TOPLUM KURULUŞUDUR”
AK Parti'nin ortaya koyduğu siyaset anlayışla sadece içeride değil aldığı bütün kararlarla Türkiye'nin dışında ki gönül coğrafyalarında yaşayan bütün mazlum insanları etkileyen bir politika ortaya koyduğunu vurgulayan Ceylan, AK Partinin, dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu olarak da en çok üyeye sahip parti olduğunu ifade etti.
"Türkiye'nin etrafındaki bölgemizde adeta denklemler yeniden oluşturulmaktadır ve dengeler yeniden kurulmaktadır” diyen Milletvekili Ceylan, “Türkiye çok şükür böyle bir ortamda bu bölgede masada yeri olan, sözü etkili bir devlet olarak önemli bir rol üstlenmektedir. Eskiden masalar kurulduğunda 'Acaba Türkiye masanın konusu mudur?' diye tedirgin olunurken bugün kurulan her masada 'Türkiye'nin etkili bir yeri vardır' ve devlet olarak orada denkleme alınmadan herhangi bir sonuç elde edilememektedir. Türkiye, bu bölgelerde elden edilen sonuçlarda çok önemli politikalar ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.
“TÜRKİYE ARTIK HEM SAHADA HEM MASADA VAR”
Türkiye'nin bölgedeki en önemli aktör olarak bütün gönül coğrafyalarındaki mazlum insanlara azami katkıyı sağlayabilme imkanı bulduğuna işaret eden Ceylan, "Sahada olmazsanız masada olamazsınız, sahada olmazsanız masanın konusu olursunuz, sahada olursanız masadaki konuyu çözümleyen önemli devletlerden biri olarak masada yeriniz olur. Bu çok önemlidir ve Türkiye bunu başarmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıkların ortaya koyduğu politikalarla partimizin mefkuresiyle gerçekten yeni bir dış politika ve dış ilişkiler anlayışını ortaya koyuyoruz, uygulamaya koyuyoruz" dedi.
“20 YILDA YAPILAMAZ DEDİLER HER ŞEYİ YAPTIK”
AK Parti’nin iktidarda olduğu 20 yılda Türkiye’de yapılamaz denilen herşeyi yaptığına vurgu yapan Milletvekili Ceylan,  Avrupa'nın tahakkümü bertaraf edildi. Terör örgütlerinin gücü kırıldı. Oyuncak edilen değil, oyun kuran ülke oldu. Millete devrim yapanlara karşı, millet adına devrim niteliğinde işler yaptı” diye konuştu.
“ARTIK KENDİ SİLAHINI ÜRETEN BİR TÜRKİYE VAR”
Mermi bile üretemeyen Türkiye'den, tank, uçak, savaş gemisi, hücumbot, helikopter, füze, uydu sistemleri, İHA, SİHA üreten Türkiye konumuna geldiğine işaret eden Milletvekili Ceylan, savunma sanayinde yerli ve milli üretimin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardıklarına kaydetti.
“İHA VE SİHA’LARIMIZLA DÜNYADAKİ 
SAVAŞLARIN DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİK”
Türkiye’nin dünyadaki savaşların dengeleri değiştirdiğini kaydeden Milletvekili Ceylan konuşmasını şöyle sürdürdü;
 “Artık insansız silahlar ön planda. İHA, SİHA, TİHA, AKINCI teknolojileriyle Türkiye bu alanda dünyanın en güçlü 3 ülkesinden biri. Sağlıkta devrim yaptık. SSK-Bağkur-Emekli Sandığı ayrımcılığını kaldırdık. Acil servisler, ilaçlar ücretsiz oldu. Yeni Şehir Hastaneleri sağlık hizmetlerine güç kattı. Güçlü sağlık alt yapısı sayesinde Korona sürecini en rahat atlatan ülkelerden biri olduk.
Silahların cıvatasını bile ithal eden Türkiye'den kendi ürettiği tank, silah, zırhlı araç, ATAK helikopteri gibi sistemleri ihraç eden Türkiye'ye Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayali gerçek oldu.” (Haber Merkezi) 
 

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