İGLO Evleri Çorum'a renk katacak

EHM Group Yetkilisi Dilara Şüheda Mert, piyasaya yeni sürülen Astroglamping İGLO Evleri hakkında bilgi verdi.

Mert, imar ve ruhsat gerektirmeyen, kurulumu kolay, yüzde 100 modüler, yerli üretim ve çevre dostu İGLO Evleri’nin hobi bahçeleri, kamp alanları, turizm tesisleri, bağ bahçe ve tarlalara kurulmaya uygun olduğunu belirtti.

Alüminyum kompozit panelden üretilen evlerin çapının 5 metre, yüksekliğinin ise 2 metre 80 santim olduğunu vurgulayan Dilara Şüheda Mert, evlerin 20 metrekare taban alanına sahip olduğunu söyledi. 4mm alüminyum kompozit panelden oluşan, Ar-Ge’si tamamlanmış, pantenti alınmış Bungalov ev modelinin talebe göre 7 metrekareden 38 metrekareye kadar tasarımlarının mevcut olduğunu dile getiren Mert, evin her türlü arazi yapısına kolay bir şekilde kurulabildiğini anlattı.

“Siz bir yaşam alanı hayal edin, tesciline biz yardım edelim” diye konuşan EHM Group Yetkilisi Dilara Şüheda Mert, İGLO Evleri’ne neden ihtiyaç duyulduğu hakkında da şu bilgileri verdi:

“Ülkemizde en büyük sorun haline gelen hobi bahçelerine çözümü EHM Group olarak yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucu bu soruna çözüm getirmenin mutluluğunu siz değerli Çorum halkıyla paylaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım arazilerine yapılan hobi bahçelerine yasaklama getirildi. Hobi bahçelerinde yapılan evlerin betonarme, prefabrik olması, çivi dahi çakılması yasaklanıp ruhsat verilmeyeceği ve yapılan yapıların yıkılacağı, sadece arazinin ekme biçme olarak kullanılacağı gündeme getirildikten sonra vatandaşlar arasında büyük bir hüsran yaşandı.

İnsanlar sürekli çalışma halinde oldukları ve tamamen büyük stres olan hayatın stresini hafta sonu atmak için hobi bahçesi yatırımları yaparak hafta sonlarını temiz hava ve doğa ile birleştirmek için bu tip yatırımlara girmek zorunda kaldı.

Getirilen yasaklamalar sonucu büyük bir hüsrana ve hayal kırıklığına uğrayan vatandaşlarımız için şirketimiz Ar-Ge birimi ile yaptığımız çalışmalar sonucunda Astroglamping İGLO Evlerini siz değerli kamuoyu ile paylaşma gereği duyduk.

Temel, betonarme, imar ve iskan gerektirmeyen her türlü arazi yapısına uygun, modüler şekilde kolay kurulup sökülebilen, yenilikçi tasarımı ile 4mm kalınlığında alüminyum kompozitten çapı 5m, yüksekliği 2.76 m toplam 20 m2 ve 20 m2 balkon terastan başlayan, yaz- kış şartlarına uygun ayrıca güneş enerjisi paneli ile aydınlatma ve ısınma sorununu çözebildiğimiz Ar-Ge sini tamamlamış, patenti alınmış, hiçbir zaman taklidi ve benzeri yapılamayacak Astroglamping İGLO Evlerini siz değerli vatandaşlarımızla paylaşıyoruz.

Yaptığımız çalışmanın tüm Türkiye genelinde çalışmalarını emin adımlarla sürdürebileceğimizi ayrıca yaptığımız projenin dış ülkelere ihracatını gerçekleştirmenin planlama ve çalışmaları içerisindeyiz.

Yine böylesine can suyu olan bir projeyi Çorum’un öz evlatları olarak hayata geçirmenin büyün gurur ve sevincini siz değerli hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Hedefimiz her zaman üretmek ve çalışmaktır. Hiçbir proje yoktur ki başarısının arkasında bir Türk ve kadın olmasın!”

Dilara Şüheda Mert ayrıca Astroglamping İGLO Evleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin 0.533 582 19 75 nolu telefonu aramalarının yeterli olacağını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)