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İftarda buluştular
Çorum Kanser Dernekleri ve üyeleri ile Çorum Basketbol Akademi Antrenör ve Sporcularına iftar yemeği düzenledi.
Güncel 30.04.2022, 22:12
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Kayalı Restaurant’ta gerçekleşen iftar yemeğine Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Çorum Basketbol Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faruk Özen, KA-DER Dernek Başkanı Bekir Şahin, KANDER Dernek Başkanı Hülya Karabıyık, ONKOSAV Dernek Başkan Yrd. Sevil Karal ile Üç Kanser Derneği Üyeleri ve Sporcular katıldı.
İftar programı sonrası davetliler İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü İlimiz Derneklerinin Babası Mustafa Bayrak'a teşekkür ettiler.
(Haber Merkezi)
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