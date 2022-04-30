İftarda buluştular

Kayalı Restaurant’ta gerçekleşen iftar yemeğine Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Çorum Basketbol Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faruk Özen, KA-DER Dernek Başkanı Bekir Şahin, KANDER Dernek Başkanı Hülya Karabıyık, ONKOSAV Dernek Başkan Yrd. Sevil Karal ile Üç Kanser Derneği Üyeleri ve Sporcular katıldı.

İftar programı sonrası davetliler İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü İlimiz Derneklerinin Babası Mustafa Bayrak'a teşekkür ettiler.



(Haber Merkezi)

