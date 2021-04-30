İftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık ikramı

TÜGVA Çorum Lise Teşkilatı, “İftara 5 Kala” sloganı ile yapılan çalışmayla trafik ışıklarında seyir halinde araçlarında iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık ikramında bulundu.

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, Ramazan ayının bereketini, mutluluğunu ve heyecanını iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara ikramda bulunarak paylaştıklarını belirterek, “Bu mübarek ayda teşkilat mensubu kardeşlerim ile yaptığımız bu çalışmada bir kere daha paylaşmanın, tebessümün sıcaklığının ve hayır duasının ne kadar değerli olduğunun idrakine vardık.

Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan ayımızın hemşerilerimize, vatandaşlarımıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyor, Ramazan-ı şerifin bu oruçla geçirdiğimiz günlerinin hayırla ve sağlıkla mutlu bir bayram sabahına erişmesini temenni ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)