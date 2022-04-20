İdris Şahin, bugün Çorum’da
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin, bugün Çorum’a geliyor. Şahin, Çorum'da bir dizi temaslarda bulunacak.
Güncel 20.04.2022, 00:26
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Programına Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) ziyareti ile başlayacak olan İdris Şahin, ziyaret sonrasında bir dizi temaslarda bulunmak için şehir merkezine geçecek.
Deva Partisi Çorum il teşkilatının düzenlemiş olduğu iftar programı için Hanoğlu Konağı’na geçecek olan Şahin, iftar yemeği öncesinde basın açıklaması yapacak. İftar sonrasında ise şehir merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek olan Şahin, sonrasında programını sonlandırarak Çorum’dan ayrılacak. (Haber Merkezi)
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