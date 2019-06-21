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İDP’den Rektör Öztürk’e hayırlı olsun ziyareti

İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Doç. Dr. Zekeriya Işık ile platform üyesi sivil toplum kuruluşu başkanlarından oluşan heyet, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İDP’den Rektör Öztürk’e hayırlı olsun ziyareti

İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Doç. Dr. Zekeriya Işık ile platform üyesi sivil toplum kuruluşu başkanlarından oluşan heyet, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

21 Haziran 2019 Cuma 21:00
İDP’den Rektör Öztürk’e hayırlı olsun ziyareti

Ziyarette, İnsani Değerler Platformunun çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Platform Sözcüsü Doç. Dr. Zekeriya Işık, spor, sağlık, sanat, kültür, eğitim, değerler gibi hemen hemen her alanda faaliyet gösteren STK’lardan oluşan İnsani Değerler Platformu olarak Çorum’un sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti. Platform bünyesinde bulunan STK’ların başta gençler olmak üzere her kesime hitap eden birbirinden farklı projelere sahip olduğunun altını çizen Doç. Dr. Işık, Üniversite ile geçtiğimiz dönemlerde önemli projelere imza attıklarını ve bundan sonra da her zaman ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını ifade ederek İnsani Değerler Platformunun Hitit Üniversitesi’nin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise; Üniversite ile Çorum’da faaliyet gösteren STK’lar iş birliğinde şehre, bölgeye ve ülkeye katkı sağlayacak pek çok projenin hayata geçirilebileceğine dikkat çekerek bu noktada üniversite bünyesinde bulunan uygulama ve araştırma merkezleri ile öğrenci kulüplerinin önem arz ettiğini belirtti.

Rektör Öztürk, Hitit Üniversitesi olarak yapılacak çalışmalara ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

(Haber Merkezi)

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