İDP’den Müftü’ye kutlama
Çorum İnsani Değerler Platformu yönetici ve üyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları, İl Müftüsü Muharrem Biçer’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Güncel 12.10.2021, 19:20
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yapılan kutlama ziyaretinde Müftü Biçer ile İDP yöneticileri yaklaşan Mevlid Kandili Haftası ve çeşitli konularda fikir alışverişinde de bulundu.
Müftü Biçer ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek platform üyelerine teşekkür etti. Ziyaret heyet ile Müftü Muharrem Biçer’in bahçede hatıra fotoğrafı çekinmesiyle son buldu.
(Volkan SINAYUÇ)
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