İDP’den Müftü’ye kutlama

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yapılan kutlama ziyaretinde Müftü Biçer ile İDP yöneticileri yaklaşan Mevlid Kandili Haftası ve çeşitli konularda fikir alışverişinde de bulundu.

Müftü Biçer ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek platform üyelerine teşekkür etti. Ziyaret heyet ile Müftü Muharrem Biçer’in bahçede hatıra fotoğrafı çekinmesiyle son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)

