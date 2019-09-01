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İDP’de yeni dönem sözcüsü Tekin Çınar

Çorum İnsani Değerler Platformu’nda 1 yıldır sözcülük görevini üstlenen Zekeriya Işık, süresinin dolması nedeniyle görevi Eğitim Bir-Sen Çorum Şubesi Başkanı Tekin Çınar’a devretti.

İDP’de yeni dönem sözcüsü Tekin Çınar

Çorum İnsani Değerler Platformu’nda 1 yıldır sözcülük görevini üstlenen Zekeriya Işık, süresinin dolması nedeniyle görevi Eğitim Bir-Sen Çorum Şubesi Başkanı Tekin Çınar’a devretti.

01 Eylül 2019 Pazar 23:51
İDP’de yeni dönem sözcüsü Tekin Çınar

Çorum İnsani Değerler Platformu’nda 1 yıldır sözcülük görevini üstlenen Zekeriya Işık, süresinin dolması nedeniyle görevi Eğitim Bir-Sen Çorum Şubesi Başkanı Tekin Çınar’a devretti.

Çorum İnsani Değerler Platformu’nun Ağustos ayı toplantısı Çağrı Eğitim Vakfı’nın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı Doç. Dr. Zekeriya Işık’ın bir yıllık yapılan faaliyetleri de içeren konuşmasıyla başladı. Işık, “Hayrı, hasenatı ve selamı yaymak, İslami, insani ve vicdani değerleri yaşatmak amacıyla 2013 yılında kurulan ve kurulduğu zamandan bu yana şehrimizde güzel hizmetlere imza atan böylesine güzide bir oluşumun sözcülüğünü bize nasip eden Rabbime şükrediyorum. Bizi bu göreve layık gören platform üyesi sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ardından yapılan istişareler sonucunda Eğitim Bir-Sen Çorum Şubesi Başkanı Tekin Çınar yeni platform sözcüsü olarak seçildi. Doç. Dr. Zekeriya Işık, yeni dönem sözcüsü Tekin Çınar’ı tebrik ederek görevi kendisine devretti. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 02.09.2019 00:53
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