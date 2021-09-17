İDP sözcüsü değişti

ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz’ın görev süresinin sona ermesiyle birlikte platformun sözcülüğüne Yedi Hilal Derneği Çorum Temsilcisi Adem Arslan getirildi.

Aylık istişare toplantısı akabinde yapılan program ile görev değişimi gerçekleştirildi. Bir yıl sürecek yeni dönemde platform sözcülüğü görevini Adem Arslan devraldı. Yeni sözcü ile birlikte platformun pandemi kısıtlamaları olmadan, normalleşen bir süreçte çalışmaları aynı hızla devam edeceği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Platformumuza dahil sivil toplum kuruluşlarımıza kurulduğu günden bu yana katkıları ve çalışmaları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu birliktelik Türkiye’de birçok şehir tarafından örnek alınmış, kıymetli bir çalışmadır.

Platformumuz önceki dönemlerde olduğu gibi aynı gayret ve heyecanla, pandemi kısıtlamalarının da olmadığı bir dönemde bu birlikteliğini devam ettirecek ve şehrimiz, ülkemiz için gayret etmeye durmadan, yılmadan çalışmaya devam edecektir. Bir yıl boyunca çalışmalarımızı koordine eden ve platformumuza sözcülük yapan ÇORİMDER başkanımız ve ÖNDER yönetim kurulu üyesi Ayhan Boyraz’a teşekkür ederken, görevi devralan Yedi Hilal derneği temsilcimiz Adem Arslan’a başarılar diler.” (Haber Merkezi)

