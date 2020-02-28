Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105994
ALTIN
316.333
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9909
EURO
6.8405

“İdlib’den gelen acı haber yüreğimizi yaktı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

“İdlib’den gelen acı haber yüreğimizi yaktı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

28 Şubat 2020 Cuma 19:50
“İdlib’den gelen acı haber yüreğimizi yaktı”

Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen hain saldırı sonrasında yazılı bir açıklama yapan CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Üç ayların başladığı mübarek Regaip Kandili günü, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bölgede bulunan kahraman askerlerimize yönelik düzenlenen hain hava saldırısından gelen acı haberler yüreğimizi dağladı. Alçak saldırı sonrası şehit olan kahraman askerlerimizin ailelerinin ve ülkemizin ocağına ateş düştü.

Bizlerin evinde huzurla uyumasını sağlamak için canını ortaya koyan ve alçakça saldırılarda şehit düşen tüm Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Basın İlan Kurumundan basın derneklerine yardım
Basın İlan Kurumundan basın derneklerine yardım
Yılmaz Morgül konserlerini iptal etti
Yılmaz Morgül konserlerini iptal etti
Jandarma’dan okulda tanıtım
Jandarma’dan okulda tanıtım
Hacı Kemal Torun defnedildi
Hacı Kemal Torun defnedildi
Yağmursuyu kollektörü yapım işi ihale edildi
Yağmursuyu kollektörü yapım işi ihale edildi
Ülkücülerden kandil programı
Ülkücülerden kandil programı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim