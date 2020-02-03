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İdlib’de 6 şehit, 7 yaralı

Suriye’nin İdlib bölgesinde çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Mehmetçike yönelik rejim güçleri tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu 6 asker Şehit olurken, 7 askerimiz de yaralandı.

İdlib’de 6 şehit, 7 yaralı

Suriye’nin İdlib bölgesinde çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Mehmetçike yönelik rejim güçleri tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu 6 asker Şehit olurken, 7 askerimiz de yaralandı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 12:41
İdlib’de 6 şehit, 7 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de görev yapan askerlerimize yönelik rejim güçlerince yapılan topçu atışı neticesinde ilk saldırıda 4 askerin şehit olduğunu ve 9 askerin ise yaralandığını duyurmuştu. Çatışmaların devam ettiği bölgede ilerleyen saatlerde şehit sayısının 6’ya yükseldiği duyuruldu. 7 askerin ise yaralı olduğu açıklandı.

Hâlihazırda meşru müdafaa kapsamında Suriye’deki hedeflerin ateş altına alınmaya devam edildiği belirtilirken, “Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” görüşüne yer verildi.

Yaralı askerlerin Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilerek ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilirken, saldırıda Şehit olan kahraman askerlerimizin isimleri ise şu şekilde açıklandı: “Uzman Çavuş Halil Demir, Uzman Çavuş Serkan Deprem, Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan, Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler, Uzman Çavuş Uğur Kurt ve Uzman Onbaşı Kadir Yıldız”

Şehit askerlerin şahadet haberleri tek tek ailelerine verilirken, şehit acısının yaşandığı illerde çok sayıda ev Türk Bayrakları ile donandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ukrayna’ya gitmeden önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu saldırılara misliyle karşılık verildiğini, fırtına obüsleri ve F-16'larla belirlenen noktaların vurulduğunu söyledi. Erdoğan, şuana kadar Esad güçlerine bağlı 30-35 civarında unsurunun etkisiz hale getirildiğini de bildirdi.

(Ajanslar)

Son Güncelleme: 03.02.2020 19:37
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