İdlib’de 33 şehit, 32 yaralı

Suriye’nin İdlib kentinde önceki gün öğleden sonra Esad’a bağlı rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik düzenlediği alçak hava saldırısında şehit olan asker sayısı gece saatlerinde 33’e yükseldi.

Olayın meydana gelmesinin ardından sık sık kameraların karşısına çıkarak bilgi veren Hatay Valisi Rahmi Doğan, şehit sayısının 33’e yükseldiğini ve 32 askerin de yaralı olarak tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Hatay’a getirilen yaralıların tedavisinin devam ettiği ve yaralı askerler arasında durumu ağır olan bulunmadığını kaydeden Vali Doğan, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileklerini iletti.

Saldırı sonrası Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan “Güvenlik Zirvesi”nin ardından beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile birlikte sınıra gitti. Akar, Hatay’da tüm gece operasyonları yönetirken, Hatay Devlet Hastanesi’nde yaralı askerleri de ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 329 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hain saldırının ardından ülke genelinde sınıra komando takviyesi bütün gün devam ederken, rejim güçlerinin havan saldırısı sonucu şehit olan 33 askerin naaşları da memleketlerine gönderilmeye başlandı. Hatay Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerinin ardından şehitlerin naaşları baba ocaklarına yollanmaya başlandı. Polis eskortu eşliğinde hastaneden çıkan şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı. Hastanedeki uğurlama törenine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da katıldı.

Buna göre önceki gün şehit olan 3 askerimiz ile birlikte 36’ya ulaşan şehit olan askerlerimizin isimleri ise şu şekilde açıklandı: “Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (24) / Mersin; Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23) / Antalya; Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23) / Maraş; Yüzbaşı Süleyman Şahin (35) / Afyonkarahisar; Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz (24) / Kayseri; Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş / Bitlis; Uzman Çavuş Batuhan Tank (23) / Osmaniye; Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (23) / Osmaniye; Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay / Mersin; Uzman Onbaşı Recep Bekir (21) / Tekirdağ; Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (24) / Bursa; Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (23) / İstanbul; Piyade Teğmen Bayram Olgun (26) / Konya; Uzman Çavuş Ali Turgut (39) / Uşak; Piyade Uzman Nihat Kara / Tekirdağ; Sözleşmeli Er Birhan Er / Tekirdağ; Uzman Onbaşı Emre Baysal / İstanbul; Piyade Uz.Çvş. Soner Enes Baykuş (24) / Maraş; Piyade Uzman Çavuş Adem Akın (30) / Tokat; Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26)/ Adana; Piyade Uz. Onb. Mehmet Orhan'ın (25) / Adıyaman; Piyade Uzman Çavuş Osman Ak (23) / Mersin; Astsubay Muharrem Öğütçü (25) / Bingöl; Teğmen Mustafa Bayraktar (29) / Hatay; Uzman Onbaşı Tayfun Peker (28) / Samsun; Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağtur / Batman; Uzman Çavuş Emin Yıldırım / Hatay; Uzman Onbaşı Tayfun Pekel (29) / İstanbul; Yusuf Levent Kara (Hatay); İsmail Uygur (Hatay); Ekrem Karabıyık (Hatay); Ali Temel (Hatay); Halil Uzun (Hatay); Göksu Çakmak (Hatay); Onur Biçici (Hatay) ve Halil İbrahim Güneş (Hatay)”

Öte yandan hain saldırının ardından tüm Türkiye şehitler için ellerini semaya açarak dua etti. Hem mübarek üç aylarının başladığı Regaip Kandili’nin olduğu gün yaşanan hain saldırı hem de dün Cuma Namazı olması sebebi ile vatandaşlar camilerde Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için cuma namazının ardından dualar etti, sokakları, işyerlerini ve evlerini Türk bayraklarıyla süsledi. Halkımız tüm gün Mehmetçiğe destek amacıyla kan bağışında bulunurken, Diyanet İşleri Başkanlığı da Cuma Hutbesi’ni değiştirerek milletimize birlik beraberlik mesajı verdi.

(Haber Merkezi)