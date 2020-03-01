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“İdlib tuzak, hedef Türkiye”

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Vatan Partisi İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Amiral Soner Polat Kurultayı’nda İdlib ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“İdlib tuzak, hedef Türkiye”

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Vatan Partisi İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Amiral Soner Polat Kurultayı’nda İdlib ile ilgili açıklamalarda bulundu.

01 Mart 2020 Pazar 22:52
“İdlib tuzak, hedef Türkiye”

Türkiye’nin bölgede önceden kurgulanan bir tuzağa çekilmek istendiğini anlatan Senem, Vatan Partisi’nin bir ay önce bir bildiri yayımlayarak Türkiye’nin içine çekilmek istenen tuzağa karşı uyarı yaptığını dile getirdi.

İdlib’de Amerika’nın kontrolünde bulunan bir terör örgütü bulunduğunu ve bu örgütün tüm terör gruplarını çatısı altında toplayarak İblib’e yerleştiğini belirten Nusret Senem, Suriye Devleti’ne karşı saldırılar yapan bu örgüte karşı hükümetin harekete geçtiğini anlattı. İdlib’deki olayların böyle başladığını ifade eden Senem, “İdlib konusunda Şam’ı yıkarız yönünde nutuk atarak hareket edemeyiz. İçine çekilmek istendiğimiz tuzağı görerek akılla hareket etmemiz gerekiyor” dedi. Türkiye’nin Amerika ve İsrail güdümündeki güçler tarafından tehdit edildiğini belirten Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Suriye’nin bölgesindeki terör sorununu çözmek için hareket ettiğini, bölgedeki bu sorunu halledemediği için de İsrail ve Amerikan odaklı diğer çalışmalara asker ve kaynak yönlendiremediğini söyledi.

Suriye’nin bütünlüğünün Türkiye’nin bütünlüğü anlamına geldiğini söyleyen Senem, “Türkiye Suriye’nin bölünmesini istemez. Çünkü Suriye bölünürse oradaki tehdit bu sefer Türkiye’ye döner. Sakinliğimizi koruyarak Soçi sürecini koruyup sorunu çözmeye çalışmalıyız” dedi.

(Erkan BAYATLI)

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