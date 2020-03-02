“İdlib, Suriye’deki senaryonun son halkası”

İdlip’de askerlerimizin şehit olması ile sonuçlanan olayın baş sorumlusunun Rusya olduğunu belirten İslam, Rusya’nın Türkiye’ye musibetten başka bir şey getirmeyeceğini, son saldırıların Rusya’nın Suriye’deki hedefleriyle Türkiye’nin hedeflerinin aynı olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Adeta pusu kurarak askerlerimizi hedef alan Rusya’nın bu acımasız tavrına rağmen, özellikle yandaş medya marifetiyle zehirli bir algı operasyonu yapıldığını söyleyen Murat İslam, Putin’e en küçük bir eleştiri yapmanın bile “emperyalistlerin adamı” olmakla eş değer görülebildiğini söyledi.

İdlip’de ki son durum ve bu saldırıların en önemli müsebbiplerinden birinin de İran olduğunu belirten İslam, İran’ın mezhepçi bölgesel politikaları sayesinde Rusya’nın tarih boyunca sıcak denizlere inme stratejisini gerçekleştirdiğini vurguladı.

Türkiye’nin başından beri Suriye direnişini desteklediğini, gelinen noktada askeri varlık olarak da Suriye’de bulunduğunu ve Rusya ve İran ile de karşı karşıya kaldığını belirten Özgür-Der Çorum Şube Başkanı Murat İslam, İdlib’in Suriye’nin kan gölüne çevrilmesi senaryosunun son halkası olduğunu vurguladı. Esed ve destekçilerinin Türkiye’nin gözlem noktalarını muhasara altına alarak ve askerleri vurarak Türkiye’yi sıkıştırabileceğini düşündüğünü ancak yanıldığını söyleyen İslam, “Türkiye yaptığı saldırılarla Esed’in yalnızca askerlerini değil, kimyasal silah, varil bombası ve füze tesisleri ile mühimmat depolarını ve askeri hava alanlarını da imha etmektedir” dedi.

“İdlib’de ne işimiz var?” diyen muhalefeti de kınadıklarını dile getiren Murat İslam, “Bu tutum ve açıklamalardan Türkiye’de esas meselenin muhacir meselesi olmadığını, salt bir muhalefet mantığıyla Esedçilik yapıldığını görüyoruz.

Rusya adına Esed adına, İran adına Türkiye’de utanç verici faaliyet yürütenlerden de haberdarız. Putincilik ve Esedçilik yapanların Rus ve Esed askerleriyle cehennemde buluşacaklarını da gayet iyi biliyoruz.

Biz bugün olduğu gibi yarında barbarların, zalimlerin, ırkçıların yanında değiliz, bilakis mazlum ve mustazaflarla birlikteyiz.

Hayatını kaybeden asker ve mücahitlerin boş yere ölmediğini biliyoruz! Yıllardır zulme direnen Suriyeliler ve onlara kol kanat geren askerler ile iftihar ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)