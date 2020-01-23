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İdlib için yapılabilecek katkılar değerlendirildi

İdlib için insani yardım kampanyasına destek toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

İdlib için yapılabilecek katkılar değerlendirildi

İdlib için insani yardım kampanyasına destek toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

23 Ocak 2020 Perşembe 21:00
İdlib için yapılabilecek katkılar değerlendirildi

Vali Mustafa Çiftçi, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının İdlib için başlattığı “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız’’ adlı insani yardım kampanyasına Çorum olarak sağlanacak katkıları ve yapılacak çalışmaları görüşmek amacıyla ilgili yetkililerle bir araya geldi.

Vali Çiftçi başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Resmi Kurum Temsilcileri, Çorum Ticaret Borsası Başkanlığı, Çorum Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı, ÇOSİAD, MUSİAD, Çorum İHH Başkanlığı, Çorum İnsani Değerler Platformu ve Çorum Kızılay Şube Başkanlığı temsilcileri katıldı.

Yardım kampanyasına sağlanacak katkıların tüm detaylarıyla ele alındığı toplantıda gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunularak yol haritası belirlendi. Toplantı, görüş alışverişlerinin ardından sona erdi.

Yapılan açıklamada vatandaşların bundan önce olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında olmak için «İDLİB» yazıp 1866’ya SMS göndererek 10 TL ile kampanyaya katılabilecekleri belirtildi. (Haber Merkezi)

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