İdlib için toplanan yardımlar 23 Şubat’ta yola çıkıyor

Astana süreci ile başlayan çözüm arayışlarına rağmen sahadaki verilerin bölgede savaşın ciddi etkilerini gösterdiğini kaydeden Özkabakçı, Suriye'de Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerin muhaliflerin elinde kalan son kale konumundaki ‘’İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’’ sınırları içerisinde yer alan İdlib şehir merkezi ve kırsalı ile Halep, Hama ve Lazkiye illerinin kırsallarındaki sivil yerleşim yerlerine yönelik hava-kara saldırılarının yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Sivil yerleşimlere yapılan saldırıların, 4 milyonun üzerinde sivilin hayatını tehdit ettiğini belirten Özkabakçı, Son saldırılarda 700 binden fazla sivilin göç etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Esed Rejimi ve müttefiklerinin son aylarda 50’nin üzerinde yerleşim yerini ele geçirmesi ve hava saldırılarını artırması sonucu 700 binden fazla sivilin yerinden edilerek kısmen daha güvenli olan İdlib’in kuzeyine, Afrin’e ve Azez ile çevre bölgelerine doğru göç etmek zorunda kaldığını söyleyen Selim Özkabakçı, “Çorum İHH, Suriye'de iç savaşın başından bu yana yardım faaliyetleri yürütüyor. İdlib’de her türlü yardım malzemesine ihtiyaç vardır.

İdlib’den göç eden mazlumlar için hazırladığımız İnsani Yardım Tırları 23 Şubat Pazar Günü Çorum’dan dualarınızla yola çıkacak. Şu ana kadar vermiş olduğu destekten dolayı hayırsever Çorum halkına teşekkür ediyoruz. Son bir gayretle pazar gününe kadar yardımlarınızı bekliyoruz. İdlib için bağış yapmak isteyen Çorumlu hayırseverler, Çorum İHH Ofisimize gelerek (Üçtutlar Mh. Murat Evler 6. Sk. No: 12 Çorum) ya da 0364 2242620 – 0538 8777655 nolu telefonlardan iletişim kurabilirler.

Maddi yardım yapmak isteyenler ise havale ile Vakıf Katılım Çorum Şb. (İdlib) açıklaması ile IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01 hesaba destek verebilirler” dedi. (Haber Merkezi)