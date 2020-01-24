İdlib'de binlerce muhtaca ulaştılar

Özellikle İdlib Bölgesi’nde yaşanan sıkıntılardan dolayı harekete geçen Cansuyu Derneği ekipleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki hayırsever vatandaşlardan aldıkları acil yardım emanetlerini İdlib'e ulaştırdı.

İçerisinde temel yiyecek maddelerinin olduğu gıda kumanyaları, giyecek ve ısınma malzemelerinden oluşan 125 tonluk acil insani yardımı Suriyeli binlerce muhtaca dağıtan ekiplerin, bölgedeki insanlara umut ışığı olduğunu anlatan Cansuyu Derneği Ankara Temsilcisi Mehmet Savaş, bölgede büyük bir dramın yaşandığına dikkat çekti. Savaş:" Suriye'nin İdlib bölgesindeyiz. Burada büyük bir felaket ve dram yaşanıyor. İnsanlar aç, açıkta ve çaresiz durumda yardım bekliyorlar. Türkiye'den hayırsever vatandaşlarımızın bize emanet ettiği gıda, giyecek ve ısınma malzemelerinden oluşan 125 tonluk yardımımızı muhtaçlara ulaştırdık. Savaş bölgesinde kimsesiz kalan çocuklarımız için buradaki yetimhaneleri ziyaret edip onların yüzünde tebessüm olduk. Burada zor şartlar altında yaşayan mazlum kardeşlerimizin çaresizliğine bir nebze de olsa çare olmak istedik. İnşallah bölgedeki faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

Savaş, Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine bir çuval un bedeli göndererek yardımda bulunulabileceğini, bir Çuval un fiyatının 120 TL. Olduğunu ifade ederek dernek ile 444 66 39 nolu telefondan irtibat kurulabileceğini dile getirdi. (Haber Merkezi)