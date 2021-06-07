Aslıhan Dal'ın katil zanlısı Polat Hatal’ın yargılandığı dava için Çorum Adliyesi'ne gelen ve katledilen kadının ailesine destek veren Taşçıer, davaya verilen ara esnasında parti binasına geçerek bir basın toplantısı düzenledi.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile partililerin hazır bulunduğu basın toplantısında Taşçıer, kadına yönelik şiddet ve cinayetler ile suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları hakkında konuştu.

Üzücü bir olay nedeniyle Çorum’a geldiğini belirten Taşçıer, “5 ay önce imam nikahlı eşi tarafından katledilen Aslıhan Dal’ın ilk duruşmasında ailesine destek olmak için buradayız” dedi.



“TÜRKİYE’DE CEZASIZLIK BİR KÜLTÜR HALİNE GELDİ”

Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Gamze Taşçıer, “Çünkü katiller, 3-5 ay yatıp çıkacaklarını biliyorlar. Ne yazık ki ülkemizde cezasızlık bir kültür haline geldi. Bu davalarda haksız tahrik ve iyi hal indirimi adı altında cezalarda indirime gidiliyor. Aslıhan Dal’ı, Şule Çet’i, Ceren Damar’ı ve binlercesini sadece birer katil zanlısı mı öldürdü? Asıl katil, ‘O saatte sokakta ne işi vardı’ sorusunu soran ve sordurtan zihniyettir. Bizim mücadelemiz işte bu zihniyete karşıdır. Bizim mücadelemiz kadın ile erkeği eşit görmeyenlere yöneliktir” dedi.

“İDDİALAR ARAŞTIRILSIN”

Türkiye’de her gün kadınlar katledilirken ve şiddete maruz kalırken; iktidarın, suç örgütü liderlerini, yandaş müteahhit ve yandaş gazetecileri koruduğunu dile getiren CHP’li Taşçıer, “19 yıllık AKP dönemini tek kelimeyle, ‘çürümüşlükle’ özetleyebiliriz.

Ortaya saçılan kirli ve pis ilişkiler, hukuk dışı işler ilk defa kendi içlerinden biri tarafından dillendiriliyor. İddialar son derece önemli ve endişe verici. Başbakanlık yapan kişinin çocuğunun adı uyuşturucu ticaretiyle anılıyor. Bir bakanın adı suç örgütü liderleriyle anılıyor. Yandaş gazetecilerin otellerde nasıl ağırlandığı dillendiriliyor. Bu iddialarla ilgili herhangi bir cevap da verilmiyor” ifadelerini kullandı.

CHP olarak ‘TBMM’de komisyon kurulsun ve Kutlu Adalı cinayetini araştırsın’ dediklerini, KKTC Meclisi’nin de ‘iddialar vahim, gelin araştırın’ dediğini ancak Türkiye’de ise AKP ve MHP eliyle komisyon kurulmasının engellendiğini söyleyen Taşçıer, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Kurumların hiç bu kadar itibarsızlaştırıldığı bir dönem yaşamadık. Bir diğer önemli iddia ise Ziraat Bankası’ndan çekilen ve ödenmediği iddia edilen 750 milyon dolarlık krediyle ilgili. Devlet, pandemi döneminde esnafını, çiftçisini görmezden gelirken, 750 milyon dolarlık kredi çekip tek kuruş ödenmediyse bu iddia çok vahimdir. İktidar, tüm bunlar için ‘iftira’ diyorsa, biz de gelin o zaman ‘aklanın’ diyoruz.” (Haber Merkezi)

