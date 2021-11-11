İdari yargıdan ziyaret

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İdari yargı mensuplarını ağırladı.

Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Zeynet Bulut ve Vergi Mahkemesi Başkanı Oğuz Alp Asarlıoğlu, Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Bulut ve Asarlıoğlu ile bir süre sohbet eden Vali Çiftçi heyete ziyaretleri için teşekkür ederek görevlerinde başarı diledi.

(Aliye ÖNCEL)

