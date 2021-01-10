“İdareciler, devletle millet arasındaki en güçlü bağdır”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak İdareciler Günü mesajında, “Aziz milletimizin huzuru, mutluluğu, refahı ve geleceği için mesai mefhumu gözetmeden çalışan, Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi ve idari yürütme vasıtası sıfatıyla üstün bir görev anlayışıyla hareket eden, hizmetkârı olduğu necip milletimizin talep ve ihtiyaçlarını devlet adına tespit edip, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda çalışmalar yapan değerli Mülki İdare Amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü’nü tebrik ediyorum.” ifadesini kullandı.

Vali Çiftçi, mesajında daha sonra şu görüşleri dile getirdi:

“Şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde, devletimizin varlığını ve birliğini, milletimizin gücünü, kudretini ve merhametini temsil eden Mülki İdare Amirlerimiz açısından 10 Ocak tarihi, meslek camiasında bir nevi dayanışma, hatırlanma, sorunların dile getirilmesi ve mesleki misyonun diri tutulması adına anlamlı bir gündür.

‘Halka hizmet, hakka hizmettir’, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’, ‘Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur’ düsturlarıyla memleketimize ve milletimize hizmeti en üstün şeref kabul eden idarecilerimiz, devletimizle vatandaşımız arasındaki bağı kuvvetlendirerek ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için büyük bir fedakârlık ve çalışma azmiyle görev yapmaya devam etmektedirler.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Mülkiyeliler ve idareciler hakkında ifade ettiği : ‘Bana içten sevgilerini haykıranlar, yarım yüzyıldan beri büyük Türk Milletinin tam anlamıyla millet olmasına çalışan, onunla en çağdaş bir Türk Devleti kurmak için insanlık özverilerinin hiç birini kendilerinden esirgemeyen, kültür, idare, düzen, devlet anlamlarını en son bilimsel görüşlere göre billurlaştırmaya çalışmış ve çalışan yüksek arkadaşlarımdır.’ vecizesi, ideal idareci vasıflarını çok güzel özetlemektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, halen görevde olan veya emekli olmuş tüm meslektaşlarımın 10 Ocak İdareciler Günü’nü en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Her birine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı bir ömür niyaz ediyorum. Rahmet-i Rahman’a kavuşan meslek büyüklerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.” (Haber Merkezi)