İdare Şube Başkanları toplandı

Çorum İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde yapıldı.

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 24. maddesi gereğince gerçekleştirilen İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde yapılan toplantıda hizmet kalitesinin arttırılması için kurumlar arası koordinasyon sağlanmasının önemine işaret edildi. Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşülerek bazı kararlar alındı.

(Ömür SOYTEMİZ)

