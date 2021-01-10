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İcradan 305 adet araç jantı satılacak

Güncel 10.01.2021, 02:16
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İcradan 305 adet araç jantı satılacak

Kayseri'de icradan 305 adet araç jantı satılacaktır.

Kayseri'de icradan 305 adet araç jantı satılacaktır. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, muhammen bedelinin 87 bin 680 TL olan ihalenin birinci satış gününün 2 Şubat günü saat 11.00’de Turgut Reis Mah. Bağdat Cad.No:202’de yapılacağı duyuruldu.

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