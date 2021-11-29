İçmimarlar Odası’ndan ziyaretler
Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) İçmimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Kasım Soner ve beraberindeki heyet Çorum’da bir dizi ziyarette bulundu.
Güncel 29.11.2021, 20:04
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TMMOB İçmimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Kasım Soner ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri Derya Köse ve Burhan Temel, Çorum’a geldi. Heyet, odanın Çorum İl Temsilcisi Emirhan Rüstem Eren ve üye mimarlar Batuhan Merzifonlu, Nihan Balım Balcı, Necmi Tığlğ ve Dağhan Demiran ile birlikte Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Kubalı, Aşgın ve Başaranhıncal, İçmimarlar Odası’nın faaliyetleri hakkında bilgi verilen ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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