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“İçme suyuyla ilgili onlarcayıl sorun yaşanmayacak”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Mustafa Çiftçi, Çorum AK Parti Milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte Ankara’ya gerçekleştirdikleri ziyaretlerin meyvesini almaya başladıklarını bildirdi.

“İçme suyuyla ilgili onlarcayıl sorun yaşanmayacak”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Mustafa Çiftçi, Çorum AK Parti Milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte Ankara’ya gerçekleştirdikleri ziyaretlerin meyvesini almaya başladıklarını bildirdi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 20:06
“İçme suyuyla ilgili onlarcayıl sorun yaşanmayacak”

Çorum'un içme suyu kaynaklarının artırılması, vatandaşların içme suyu sıkıntısı yaşamaması amacıyla bakanlıklar ve kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda Alaca Koçhisar Barajı isale hattı projesinin 21 Ekim 2019 tarihinde ihale edileceğini anlatan Aşgın, “İhale kapsamında Çorum Belediyesi’nin Bahabey İçmesuyu Arıtma Tesisi sahasına 10.000 metreküplük su deposu inşa edilecek. Yeni Tesisler SCADA (Uzaktan İzleme ve Uzaktan Komuta) Merkezinden kontrol edilecek” dedi.

Uzun süredir üzerinde çalıştıkları 52 bin 685 metrelik Koçhisar isale hattının ihale programına alındığını belirten Aşgın “Koçhisar Barajı’ndan 900 mm iç çapında çelik borular, OSB içmesuyu arıtma tesisine kadar döşenecek. Ankara yolu ve Alaca yolunu kazmamak için yolların altından 1100 mm iç çapında çelik borularla 934 metre yatay sondaj yapılacak. Yeni isale hattı için gerekli tüm vantuzlar, tahliyeler, debimetreler, vanalar takılacak ve bunlar için odalar oluşturulacak. Yılda 12 milyon metreküp su temin edeceğimiz Koçhisar Barajı'ndan bu çalışma ile Çorum'un içme suyunun büyük bir bölümünü karşılayacağız. Koçhisar Barajı’ndan su almamız şehrimizdeki diğer barajlarımızın da doluluk oranlarına katkı sağlayacak” dedi.

“10.000 METREKÜPLÜK SU DEPOSU İNŞA EDİLECEK”

İhale kapsamında Çorum Belediyesi’nin Bahabey İçmesuyu Arıtma Tesisi sahasına 10 bin metreküplük su deposu inşa edileceğini kaydeden Aşgın, “Yeni Tesisler SCADA (Uzaktan İzleme ve Uzaktan Komuta) Merkezinden kontrol edilecek. Proje 540 takvim günü içerisinde tamamlanacak. İşin %10'u 2019 yılında, %70'i 2020 yılında ve %20'si ise 2021 yılında tamamlanacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çorum’un içme suyuyla ilgili onlarca yıl herhangi bir sıkıntısı kalmayacaktır. Seçim döneminde hemşehrilerimize sunduğumuz önemli projelerimizden biri olan Koçhisar isale hattının hayata geçecek olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Çorum için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın, birlikte gayret göstermenin meyvelerini hep birlikte alıyoruz. Çorum'a hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. (Haber Merkezi)


 

Son Güncelleme: 23.09.2019 20:24
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