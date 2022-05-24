İçme suyunda kayıp kaçağa geçit yok

Son olarak Çorum Sanayi Sitesi ve Ata 8.Sokak’ta yaptığı kayıp kaçak tespit çalışmaları ile binlerce ton içme suyunun şebekede kaybolmasının önüne geçilmiş oldu.

Son 70 yılın en kurak yazını geçiren Çorum’da içme suyu temini noktasında takdire şayan bir mücadele veren Çorum Belediyesi, barajların kullanılabilir su rezervlerinin bittiği noktada bir yandan yeni kuyular açarak şehrin su ihtiyacını karşılarken bir yandan da 53 Km mesafede bulunan Koçhisar Barajı’nı şehrin içme suyu şebekesine bağladı. Ortada Çorum susuz kalmasın diye verilen bir mücadele örneği olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Şehrimizin aşırı kuraklık yaşadığı 2021 yılı içerisinde musluklardan akan sular kesilmesin,hemşehrilerimiz susuz kalmasın diye tüm imkânlarımızı seferber ettik. Mevcut kuyularımızı en verimli şekilde kullandık, yeni kuyular açtık, mevcut içme suyu aldığımız barajlarımızı son raddesine kadar kullandık. Bu aşamada bir yıl kadar kısa bir sürede 53 km isale hattı yaparak Koçhisar Barajı’nı şehir şebekesine bağladık. Bunları yaparken de çok ciddi anlamda bir kaynak ayırdık ama bu giderleri aynı ölçüde su fiyatlarına yansıtmadık” dedi.

“SUYUN DEĞERİNİ DAHA İYİ ANLADIK”

Süreç içerisinde ayrılan kaynak ve harcanan emeğin suyun kıymetinin daha iyi anlaşılmasını sağladığını belirten Zahir, şebekeye giren suyun en az ziyanla vatandaşlara ulaşması için de aynı hassasiyet ve titizlikle çalıştıklarını ifade etti. Başkan Yardımcısı Zahir, “Kayıp- kaçağı en aza indirmek için belediyemiz envanterine katmış olduğumuz noktasal arıza tespit ve kaçak dinleme cihazları ile şebekede meydana gelen kaçağı hızlı bir şekilde bularak ivedilikle müdahale ediyoruz. Yaptığımız ölçümler sonucunda suyun debisinde bir fark varsa bölgeyi dinliyor ve kaçak var mı ona bakıyoruz. Bulduğumuz kaçağa ekiplerimiz noktasal müdahalede bulunuyor. Bu sayede içme suyumuzun boşa gitmesini engelliyoruz” dedi.

