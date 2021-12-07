İçme suyuna zam

Çorum Belediyesi’nin 2022 yılında uygulayacağı gelir tarifesi yeniden belirlendi.

Bu kapsamda başta su ücretleri olmak üzere Belediye’nin tüm hizmetleri, aldığı vergi ve harçlar çeşitli oranlarda zamlandırıldı.

1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak olan tarife, Belediye Meclisi’nde AK Partili üyeler tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

Buna göre meskenlerde 0-5 ton arası su ücreti 1.95 lira olarak sabit kalırken, 0-10 ton arası su ücreti 1.95’ten 2.50’ye, 11-20 ton arası su ücreti 2.50 TL’den 2.70 TL’ye, 21-30 ton arası su ücreti 2.50’den 2.90’a, 31 ton ve üzeri ise 3.50’den 3.60 liraya çıkarıldı.

Resmi kurumlar, okullar, cezaevi ve hastanelerde ücrette zamma gidilmezken, turizm teşviğine tabi yerler, vakıflar, yurtlar, hamamlar ve hayır kurumlarında 3.33’den 4 liraya; ticarethane, yazıhane, işyerleri, oto ve traktörcüler, tavuk çiftlikleri ve mandıralarda 4.95’den 5.95’e; fabrika ve sanayi kuruluşları, yağlama ve yıkamacılar ile akaryakıt istasyonlarında 8.55’den 11 liraya çıkarıldı. (Taner ŞİMŞEK)

