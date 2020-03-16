İçişleri Bakanlığı’ndan yeni tedbir genelgesi

Genelgeyle, birlikte dün gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, lokanta, kahvehane, internet kafe, kapalı çocuk oyun alanlarının faaliyetleri durdurulacak.

Dün gece saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.

Bakanlık genelgesine göre sivil toplum kuruluşu genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı da 00.00'dan itibaren ertelenecek. Genelgeyle, toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "taziye evleri"nin faaliyetleri de 00.00 itibariyle durdurulacak.

(AA)