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İçişleri Bakanlığından ticari taksilerle ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "ticari taksilere" ilişkin yeni genelge göndererek hijyen tedbirlerini belirledi.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 00:24
İçişleri Bakanlığından ticari taksilerle ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "ticari taksilere" ilişkin yeni bir genelge gönderdi. Yeni genelgeye göre, ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar, en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecek, yetkili merci tarafından düzenlenen aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta bulundurulacak. Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek, araç içinde mutlaka maske kullanacak.

Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde dezenfektan malzeme veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak. Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek. Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyecek. Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda müşterilerin fiziksel temas edebileceği yerler dezenfekte edilecek, araç içerisinin havalandırılması sağlanacak.

Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin fiziksel temas gerektirmeyen kredi kartı, mobil uygulamalar vb. gibi temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacak. Bakanlığın valiliklere gönderdiği Genelgede, tüm Dünya'yı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati derecede önemli olduğu belirtildi.

Genelgede, devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir alındığı ve bu tedbirlerin de vatandaşlarla paylaşıldığı ifade edildi. Bu kapsamda daha önce toplu ulaşım araçlarında alınması gereken tedbirlerin belirlenerek valiliklere gönderildiği hatırlatılan Genelgede, ticari taksilerin faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların gün içinde bir çok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı risklerin ortaya çıktığına dikkat çekildi. Bakanlık, söz konusu tedbirlere ilişkin valiler/kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi. Tedbirlere ilişkin olarak kolluk birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları ve ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyon yapılacak. Alınan bu tedbirler trafik zabıtası tarafından etkin şekilde denetlenecek.

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