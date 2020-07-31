İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde jandarma ve emniyet güçlerince yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Güncel 31.07.2020, 21:10
24
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
20°
açık
Namaz Vakti 31 Temmuz 2020
|İmsak
|03:46
|Güneş
|05:29
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:45
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:40