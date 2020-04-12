Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 31 ilde toplam 63 milyon 640 vatandaşın sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kaldığını açıkladı. Bakanlık, sokağa çıkma yasağına uymayan 18 bin 770 kişiye ise adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 31 ilde toplam 63 milyon 640 vatandaşın sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kaldığını açıkladı. Bakanlık, sokağa çıkma yasağına uymayan 18 bin 770 kişiye ise adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.

12 Nisan 2020 Pazar 19:06
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 10 Nisan tarihinde saat 00.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağının başladığı, yasağın bugün gece saat 00.00'a kadar devam edeceği hatırlatıldı. Açıklamada 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağladığı belirtilerek, "Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz" denildi.

İlgili Haberler
Koronayı 12 günde yenen doktor: 'Zorlu bir süreç ama insanlık koronayı yenecek'
Koronayı 12 günde yenen doktor: 'Zorlu bir süreç ama insanlık koronayı yenecek'
'Aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız'
'Aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız'
Muharrem Karakaş defnedildi
Muharrem Karakaş defnedildi
Alaattin ve Kaşif Tetik annelerini kaybettiler
Alaattin ve Kaşif Tetik annelerini kaybettiler
Sanki Ahmet Kaya söylüyor
Sanki Ahmet Kaya söylüyor
Çorum İHH destek çağrısı yaptı
Çorum İHH destek çağrısı yaptı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim