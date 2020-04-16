Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
96301
ALTIN
384.944
DOLAR
6.9209
STERLİN
8.6314
EURO
7.5205

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 17 Nisan saat 24.00 ile 19 Nisan saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 17 Nisan saat 24.00 ile 19 Nisan saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge gönderdi.

16 Nisan 2020 Perşembe 15:53
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge
İlgili Haberler
Polis 17 kişiyi çatıda saklanırken yakaladı
Polis 17 kişiyi çatıda saklanırken yakaladı
Hastalığı yenen 4 kişi alkışlarla uğurlandı
Hastalığı yenen 4 kişi alkışlarla uğurlandı
“Fırıncı esnafına devlet desteği verilmelidir”
“Fırıncı esnafına devlet desteği verilmelidir”
115 kişi hayatını kaybetti
115 kişi hayatını kaybetti
Belediye, işi sıkı tutuyor
Belediye, işi sıkı tutuyor
Sendika başkanlarından Başkan Aşgın’ın çağrısına destek
Sendika başkanlarından Başkan Aşgın’ın çağrısına destek
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim