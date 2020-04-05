İçişleri Bakanlığı ek genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi.

Genelgede, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı hatırlatıldı.

Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:

"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.

- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar ile askerlik hizmetini tamamlayanlara seyahat izin belgesi verilebilecek

- Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."

- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı

Genelgeye göre, Seyahat İzin Belgesi isteyen kişiler, İçişleri Bakanlığına ait "Alo 199" hattı ile "İçişleri Bakanlığı E- Başvuru" sistemi üzerinden talepte bulunabilecekleri gibi valilik ve kaymakamlıklardaki Seyahat İzin Kurullarına doğrudan başvuru da yapabilecekler.

Seyahat İzin Belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.

Seyahat İzin Belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.

Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen Seyahat İzin Belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş ve çıkışlar için de geçerli olacak.

Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.

AA