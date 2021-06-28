İçişleri Bakanlığı, Çorum'da 2 derneğe 120 bin 875 lira hibe sağlayacak

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum’da faaliyet gösteren Gül Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği ile İmam Hatipli Kamu Çalışanları Derneğinin projelerine hibe desteği almak için İçişleri Bakanlığına başvurduğunu belirtti.

Projelerin hibe alabilmesi için girişimde bulunduğunu aktaran Ceylan, "Gül Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğince hazırlanan Mobil Kitap-Kahve İle Çorum Okuyor Projesi için 78 bin 250 lira, İmam Hatipli Kamu Çalışanları Derneğince hazırlanan Yeni Normallere Uyum Projesi için de 42 bin 625 lira olmak üzere projelere 120 bin 875 lira hibe desteği sağlandı. Mobil Kitap-Kahve İle Çorum Okuyor Projesi kapsamında modifiye edilmiş araçla merkeze bağlı ilk veya ortaokul bulunan köylere mobil kütüphane hizmeti sunulacak. Ayrıca köy sakinleri ile sözlü tarih tespit çalışması da yapılacak. Yeni Normallere Uyum Projesi ile de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanların üzerinde bıraktığı sosyolojik ve psikolojik etkileri en aza indirmeye yönelik eğitimler düzenlenecek." ifadelerini kullandı.