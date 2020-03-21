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İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğini, 'asker uğurlaması' konusunda uyardı

Bakanlık, Valiliklere gönderdiği yazıyla vatandaşların toplu olarak katıldığı asker uğurlama törenlerinin Koronavirüs salgın riskini artıracağı için, bu faaliyetlerin, geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğini, 'asker uğurlaması' konusunda uyardı

Bakanlık, Valiliklere gönderdiği yazıyla vatandaşların toplu olarak katıldığı asker uğurlama törenlerinin Koronavirüs salgın riskini artıracağı için, bu faaliyetlerin, geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulmasını istedi.

21 Mart 2020 Cumartesi 12:29
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğini, 'asker uğurlaması' konusunda uyardı

İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine asker uğurlama töreniyle ilgili bir yazı gönderdi. Bakanlık, valiliklerden askere uğurlama törenlerinde vatandaşların toplu olarak biraraya gelmesi Koronavirüs salgını riskini artıracağı için bu faaliyetlerin geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesini istedi.

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen yazıda Koronavirüs (Kovid-19) salgınından; vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, konferans, seminer vb toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi olmak üzere bir çok farklı tedbir alındığı hatırlatıldı.

Yazıda, alınan tedbirlere ilave olarak; askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerini düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı değerledirildiğinden, bu tür faaliyetlerin geçici süreliğine gerçekleşmemesi gerektiği belirtildi.

Valiliklerden, bu kapsamda anılan faaliyetlere geçici süreyle izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulması, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması istendi.

(İHA)

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