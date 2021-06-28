İçişleri Bakanlığı: 6 ülkeden gelen uçuşlar durduruldu

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, Kovid-19'un yeni varyantlarıyla bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda tüm kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirilecek tedbirlere göre Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bu ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.

Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Karantinanın 14'üncü gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14'üncü günün sonunda negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak.

Son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal veya Sri Lanka'da bulunan ya da Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen veya son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina, valiliklerce belirlenen yurtlarda veya karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde uygulanabilecek.

Karantina otelleri, konaklama ücretleri ve bu kişilerin sınır kapılarından transferleri gibi hususlara ilişkin usul ve esaslar valiliklerce belirlenecek ve ilan edilecek.

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelenlerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi raporu talep edilecek.

Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur dışındaki ülkelerden kara, hava, deniz ve demir yolu ile Türkiye'ye giriş yapanlardan, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırdığını, ya da son 6 ay içinde Kovid-19 geçirdiğine dair resmi belgeyi ibraz edenlerden yeni test raporu talep edilmeyecek ve bu kişilere karantina tedbiri uygulanmayacak.

Söz konusu belgeleri ibraz edemeyenlerin Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli olacak.