İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yarın tüm Türkiye'de en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz"

Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk ve zabıta."

