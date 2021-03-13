Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti.

Güncel 13.03.2021, 12:58 14.03.2021, 18:10
309
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştığı Tweette", İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Bakan Süleyman Soylu'nun annesi yarın Gaziosmanpaşa'da son yolculuğuna uğurlanacak

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Servet Soylu için yarın öğle namazını müteakiben Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Soylu, daha sonra da Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilecek.

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun annesi vefat etti.
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@