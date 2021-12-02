İçişleri Bakanı Soylu’dan Çorum İHH kurtarma ekibine teşekkür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum İHH kurtarma ekibine teşekkür belgesi yolladı.
Kastamonu'daki sel felaketinin ardından yapılan çalışmalara katılan Çorum İHH arama kurtarma ekibine Çorum AFAD Müdürü Elvan Kaya tarafından İçİşleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanarak yollanan teşekkür belgesi verildi.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giderek görev alan Çorum İHH ekibi enkazda ve selde çalışmalar yapmış, selden psikolojik olarak etkilenen kişilere de psikososyal destek vermişti.
AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, Çorum İHH’yi ziyaret ederek sel felaketindeki katkılarından dolayı teşekkür etti. Kaya ayrıca İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgelerini de verdi. Ayrıca çalışmalara katılan ekip üyelerine afete hazırlık çantaları hediye etti.
Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı da AFAD ile tüm afetlerde her alanda işbirliklerinin süreceğini belirterek birlikte çalışmanın sahada ellerini daha da güçlendirdiğini söyledi. Özkabakçı ayrıca; Çorum İHH ekiplerinin bugüne kadar Van, Elâzığ ve İzmir depremlerinde, orman yangınlarından zarar gören Marmaris ve Manavgat’ta da görev aldığını hatırlattı.
(Haber Merkezi)
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