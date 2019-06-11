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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy trafik kontrol noktasında

Ramazan Bayramı nedeniyle trafiğin yoğun olduğu bölgeleri ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sungurlu’da trafik kontrol noktalarını ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy trafik kontrol noktasında

Ramazan Bayramı nedeniyle trafiğin yoğun olduğu bölgeleri ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sungurlu’da trafik kontrol noktalarını ziyaret etti.

11 Haziran 2019 Salı 01:00
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy trafik kontrol noktasında

Bölge Trafik ve Denetleme İstasyonu önündeki polis ve jandarma trafik kontrol noktalarını ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy, trafikte seyir halinde olan araç sürücüleri ve yolcuları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Görevli jandarma ve emniyet personeli ile de sohbet eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sürücülere ve personele çeşitli hediyeler takdim etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda ricada bulundu. Araçlardaki yolcular ile sohbet eden ve yolculara sürücü karnesi ve çeşitli hediyeler takdim eden Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yolcuların ve sürücülerin bayramını kutladı.

Karne projesinden de bahseden Bakan Yardımcısı Ersoy, “Bu yıl çocuklara yine ilave bir yük yükledik. Büyüklerine ve araç kullanan şoförlere veya ailede kim araç kullanıyorsa, bizim dağıttığımız karneleri verecekler. Yolculuk boyunca sürücüleri izleyip, karne verecekler. Bu karneleri sosyal medya hesaplarında da paylaşacaklar. En çok beğeni toplayan paylaşım sahiplerinden 100 kişiye bisiklet hediye edeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra ekiplerin uygulamasına katılan Ersoy, 9 günlük bayram tatili süresince ara vermeden görev yapan polis memurlarının bayramlarını kutladı.

(Haber Merkezi)

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