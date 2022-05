İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çorum'da trafik denetleme noktasını ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla sürücüleri bilinçlendirmeye yönelik kampanya başlattıklarını belirterek, "Bugün bu kampanyalarla her üç candan birini kurtarmış olmanın, bu kadar önemli bir başarı elde etmenin huzuruyla daha da iyiye ulaşabilmek için yoğun gayretlerimizi devam ettiriyoruz." dedi.

Ersoy, Çorum'da, Samsun-Ankara kara yolundaki trafik denetleme noktasını ziyaret etti.

Mehmet Ersoy, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzurla geçirebilmelerini sağlamak amacıyla 29 Nisan-9 Mayıs'ta Türkiye genelinde 200 bini aşkın personelle 24 saat denetim yapılacağını söyledi.

İlgili bütün kurumların denetimlerini sürdürdüğünü belirten Ersoy, hem yollarda güvenliği sağlamak hem de vatandaşların trafik kurallarına uyması, özellikle emniyet kemeri takması konusunda farkındalığını artırmak amacıyla yetkililerin, sahada uygulama yapan ekipleri ziyaret ettiğini kaydetti.

Ersoy, "Hem vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz hem de farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz. Bütün Türkiye'de huzurlu bir bayram geçirmeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla her yıl farklı sloganlarla bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını dile getiren Ersoy, Ramazan Bayramı dönemi için "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla denetim çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Ersoy, kampanyaların sonuç verdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hem vatandaşlarımızın alınan tedbirleri anlayışla karşılaması ve uygulamalara bizzat katılması hem güvenlik güçlerinin yoğun denetim faaliyetleri hem de basının bu kampanyalara gösterdiği ilgi sayesinde 2015-2016 yıllarında, yıllık 7 bin 500 olan trafik kazalarındaki can kaybımız, 2021 itibarıyla 5 binin altına indirilmiş durumda. Her yıl 7 bin 500 civarı can kaybı ve 300 binin üzerinde yaralımız oluyordu trafik kazalarında. Bugün bu kampanyalarla her üç candan birini kurtarmış olmanın, bu kadar önemli bir başarı elde etmenin huzuruyla daha da iyiye ulaşabilmek için yoğun gayretlerimizi devam ettiriyoruz."

En az trafik kazasının olduğu bir bayram süreci geçirmeyi arzuladıklarını belirten Ersoy, "Bunun için çalışıyoruz. Gecenin bu saatinde bütün arkadaşlarımız burada, görevlerinin başında. Hepsine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ziyarete, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Jandarma Komutanlı Albay İlhan Uzunoğlu da katıldı.