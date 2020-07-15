“İçimizdeki ayrık otlarını temizlemek zorundayız”

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Selim Aydın, “Huzurumuzun, birliğimizin ve dirliğimizin daim olması dileklerimle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyorum” ifadesini kullandı.

Aydın, “Millet ve devletçe uyanık olmak içimizdeki ayrık otlarını temizlemek zorundayız. Benzer acıların bir daha yaşanmamasının anahtarı milli birliğimizin muhafazası, milli birliğimizin anahtarı ise kamu başta olmak üzere her alanda adaletin tesis edilmesi, ehliyet, liyakat ve hakkaniyetin hâkim kılınmasındadır” dedi.

Tarihimizin en büyük ihanetlerinden birine şahit olduğumuz alçak darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini kaydeden Aydın, “Milletimiz, devletimizin, bağımsızlığımızın ve demokrasimizin tehlikeye düştüğünü gördüğü anda her türlü siyasi ve ideolojik farklılığı bir tarafa bırakarak bu coğrafyadaki varlığımız için tek ve en yüce amaç olan vatanın bağımsızlığı gayesi etrafında birleşti ve bir kere daha tüm dünyaya gücümüzü ve kararlılığımızı gösterdi” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)