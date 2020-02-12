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İçerisinde 17 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti

Osmancık’ta Murat Bardak isimli işçi, içerisinde yaklaşık 17 bin lira olan çantayı, sahibi İhsan Yıldırım'a teslim etti.

İçerisinde 17 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti

Osmancık’ta Murat Bardak isimli işçi, içerisinde yaklaşık 17 bin lira olan çantayı, sahibi İhsan Yıldırım'a teslim etti.

12 Şubat 2020 Çarşamba 21:10
İçerisinde 17 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti

Karayolları'nda işçi olarak çalışan Murat Bardak, Osmancık Sanayi Sitesi’nde içerisinde 17 bin lira olan çanta buldu. Bardak, durumu zabıtaya bildirdi. Zabıta ekipleri, bir miktar para bulunduğuna dair anons yaptı. Aracını tamir ettirmek için geldiği sanayide çantasını kaybeden İhsan Yıldırım, belediyeye giderek parayı teslim aldı.
Yolda bulduğu paranın sahibini aradığını anlatan Bardak, “Bir an bile tereddüt etmeden çevrede paranın sahibini bulmaya çalıştım. Bulamayınca zabıta ekiplerine başvurdum. Onlar da paranın sahibini bulduktan sonra teslim ettik. Biz helal para kazanan insanlarız hak etmediğimiz paraya el süremeyiz” dedi.
İhsan Yıldırım da parayı bulan Murat Bardak’a teşekkür ederek, "Karşılığında bir miktar para vermek istedim, fakat kabul etmedi. Bunun 'insanlık vazifesi' olduğunu söyledi” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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