Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, dünkü köşesinde “Koyun Bilir’le dijital güvenlikte Almanya’dan 50 ülkeye uzandı” başlığı altında, Almanya’da yaşayan Çorumlu İsmet Koyun’un öyküsünü yazdı.
“İcat çıkaracağım”
Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, dünkü köşesinde “Koyun Bilir’le dijital güvenlikte Almanya’dan 50 ülkeye uzandı” başlığı altında, Almanya’da yaşayan Çorumlu İsmet Koyun’un öyküsünü yazdı.
18 Ağustos 2019 Pazar 21:14
İsmet Koyun, Almanların Türkleri “üçüncü sınıf” görmelerine kızarak şirketinin adını “Koyun Bilir” KOBİL koyduğunu, çocukluğundan anımsadığı “icat çıkarma” uyarılarından esinlenerek de, “icat çıkarmak üzere” yola çıktığını anlatıyor.