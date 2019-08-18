Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95734
ALTIN
271.249
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7742
EURO
6.1703

“İcat çıkaracağım”

Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, dünkü köşesinde “Koyun Bilir’le dijital güvenlikte Almanya’dan 50 ülkeye uzandı” başlığı altında, Almanya’da yaşayan Çorumlu İsmet Koyun’un öyküsünü yazdı.

“İcat çıkaracağım”

Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, dünkü köşesinde “Koyun Bilir’le dijital güvenlikte Almanya’dan 50 ülkeye uzandı” başlığı altında, Almanya’da yaşayan Çorumlu İsmet Koyun’un öyküsünü yazdı.

18 Ağustos 2019 Pazar 21:14
“İcat çıkaracağım”

İsmet Koyun, Almanların Türkleri “üçüncü sınıf” görmelerine kızarak şirketinin adını “Koyun Bilir” KOBİL koyduğunu, çocukluğundan anımsadığı “icat çıkarma” uyarılarından esinlenerek de, “icat çıkarmak üzere” yola çıktığını anlatıyor.

İlgili Haberler
3 otomobil takla attı: 10 yaralı
3 otomobil takla attı: 10 yaralı
TRAFİK KAZALARI
TRAFİK KAZALARI
Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı
Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı
Ormancılar yara sarıyor
Ormancılar yara sarıyor
Üçköylüler dayanışma şenliğinde buluştu
Üçköylüler dayanışma şenliğinde buluştu
Erol Olçok ve oğlu için mevlid okutuldu
Erol Olçok ve oğlu için mevlid okutuldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim