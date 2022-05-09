“İç borcun faizi ana parayı geçti”

Cumhuriyet tarihinde ilk defa iç borcun faizinin anaparayı geçtiğini kaydeden Zorlu, “Devasa boyutlara ulaşan dış borç ise cabasıdır. Bu gidişle faiz elde avuçta hiçbir şey bırakmayacaktır” dedi.

2022'nin ilk üç ayında 8 milyon çalışana devletin 130 milyar lira ödeme yaparken, aynı dönemde 30 milyar lira yatırım yapıldığını kaydeden Zorlu, faize ise bu 3 ayda 85 milyar ödeme yapıldığını söyledi.

Yap-işlet-devret ile ilk başta hazineden para çıkmadığını lakin dolar iki lira civarında iken yapılan anlaşmalar dolar 7 kat artınca felakete sebep olduğunu ifade eden Zorlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“20 yıl içine ödemeler yayıldığı için bugün sadece kur farkından dolayı bir köprüye 7, bir oto yola 7, bir hastaneye 7 hastane parası ödemek zorundayız.

Karşı taraf gelecek olan bu noktayı bildiği için bir sorun çıkarsa anlaşmalarda İngiliz mahkemeleri söz sahibi demiş ve maalesef milliyetçi MHP'nin ortağı Ak Parti’de bunu kabul etmiştir.

En güçlü olduğumuz tarımda 4 milyon hektarlık alan ipotekli olmuştur. Çiftçi sayısı 500 binin altına inmiştir. Çiftçinin bankalara borcu 180 milyar olmuştur. Ülkemizin batışını izleyecek değiliz. Saadet Partisi olarak bu milletin bu ümmetin sevdalısı olarak, elimizdeki tüm imkânları tüm hamleleri hayata geçirmekten asla geri durmayacağız. İnsanların gerçeklerden bir haber olması veya kandırılmaları bizi vebalden kurtarmaz.

Yarın eyvah demek hepimiz için daha kötü olacaktır. Suud kapısında, İsrail kapısında bulunacak para Ak Parti'yi kurtarmaz. Ak Parti’nin bu son yanlışlarında aldanmak milletimize bir ara nefes aldırır lakin kötü sonucu katlamaktan ileri gitmez.

Milletimizi bu duruma yalanlara inanması getirmiştir. Kurtuluşu ise doğrulara sarılmakta olacaktır. Bilinmelidir ki bu yanlış yoldan başkada çıkış yolu yoktur.” (Haber Merkezi)

