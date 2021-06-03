İbrahim Şenel’e ziyaret

Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk, Külliye’de yaptıkları ziyaretle ilgili bir paylaşımda bulundu. Buna göre Çiftçi, Aşgın ve Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i makamında ziyaret ederek Çorumluların selamını iletti.

(Haber Merkezi)

