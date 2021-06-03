İbrahim Şenel’e ziyaret
Vali Mustafa Çiftçi beraberindeki Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’le birlikte Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de ziyaretlerde bulundu.
Güncel 03.06.2021, 20:59
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Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk, Külliye’de yaptıkları ziyaretle ilgili bir paylaşımda bulundu. Buna göre Çiftçi, Aşgın ve Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i makamında ziyaret ederek Çorumluların selamını iletti.
(Haber Merkezi)
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