İbrahim Sarıaslan toprağa verildi
Güncel 10.11.2021, 18:51
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Çorum Diş Teknisyenleri Derneği Başkanı Mehmet Sarıaslan babasını kaybetti.
Diş Teknisyeni Mehmet Sarıaslan ile Ali, Ömer ve Şeref Sarıaslan’ın babaları İbrahim Sarıaslan önceki gün hayatını kaybetti.
İbrahim Sarıaslan Ulucami’de öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze namazının ardından sevenleri tarafından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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