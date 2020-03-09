İbrahim Sadri Çorum'a geliyor

Sunucu, TV programcısı, şair ve tiyatrocu İbrahim Sadri, Çorumlu sevenleriyle buluşacak. Çorum Belediyesi tarafından organize edilen programda Mehmet Akif'in şiirlerini seslendirecek olan İbrahim Sadri, çektiği kısa video ile de Çorumlu hayranlarını programa davet etti

İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif’i Anma Etkinlikleri vesilesiyle Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen programın 10 Mart Salı günü saat 20.30’da Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirileceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de TBMM’de milli marş olarak kabul edildi. Kabulünün 99. yıl dönümünü büyük bir coşku içerisinde kutladığımız İstiklal Marşının kabul yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anmak için düzenlediğimiz programımıza tüm Çorum halkını davet ediyoruz. İbrahim Sadri tarafından Mehmet Akif'in birbirinden güzel şiirlerinin seslendirileceği şiir gecemize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." dedi.

(Haber Merkezi)