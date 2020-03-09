Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105428
ALTIN
327.487
DOLAR
6.1259
STERLİN
8.0084
EURO
6.9775

İbrahim Sadri Çorum'a geliyor

Çorum Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerine ara vermeden devam ediyor.

İbrahim Sadri Çorum'a geliyor

Çorum Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerine ara vermeden devam ediyor.

09 Mart 2020 Pazartesi 15:37
İbrahim Sadri Çorum'a geliyor

Sunucu, TV programcısı, şair ve tiyatrocu İbrahim Sadri, Çorumlu sevenleriyle buluşacak. Çorum Belediyesi tarafından organize edilen programda Mehmet Akif'in şiirlerini seslendirecek olan İbrahim Sadri, çektiği kısa video ile de Çorumlu hayranlarını programa davet etti

İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif’i Anma Etkinlikleri vesilesiyle Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen programın 10 Mart Salı günü saat 20.30’da Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirileceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de TBMM’de milli marş olarak kabul edildi. Kabulünün 99. yıl dönümünü büyük bir coşku içerisinde kutladığımız İstiklal Marşının kabul yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anmak için düzenlediğimiz programımıza tüm Çorum halkını davet ediyoruz. İbrahim Sadri tarafından Mehmet Akif'in birbirinden güzel şiirlerinin seslendirileceği şiir gecemize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." dedi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Yahya Kemal’de hedef Türkiye finalleri
Yahya Kemal’de hedef Türkiye finalleri
Kaleli’de “Üç aylar ve Ramazan” konferansı
Kaleli’de “Üç aylar ve Ramazan” konferansı
Hazır Elbiseciler Odası, kadın üyelerini kahvaltıda buluşturdu
Hazır Elbiseciler Odası, kadın üyelerini kahvaltıda buluşturdu
Kadın Platformu’ndan geniş katılımlı kahvaltı
Kadın Platformu’ndan geniş katılımlı kahvaltı
“Kadın, toplumun mayasıdır”
“Kadın, toplumun mayasıdır”
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nden fotoğraf sergisi
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nden fotoğraf sergisi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim