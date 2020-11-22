İbrahim Penez defnedildi

Alınan bilgiye göre Erdal, İskender, Sinan ve Fatih Penez’in babaları olan müteahhit İbrahim Penez yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeni ile hayatını kaybetti.

İbrahim Penez’in cenazesi önceki gün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kiranlık Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)