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İbrahim Karaca kalbine yenildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sungurlu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Karaca, kalp krizi sonucu hayata veda etti.

Güncel 29.01.2021, 23:17
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İbrahim Karaca kalbine yenildi

Sungurlu Demirşeyh Köyü sakinlerinden, ÇESİAD önceki dönem Başkanı Mehmet Karaca, Nedim, Cafer, Bilal, Adem, Ünal Karaca'nın amcaları, Bilal Karaca'nın oğlu olan İbrahim Karaca önceki gün kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İbrahim Karaca’nın cenazesi Sungurlu Demirşeyh Köyü’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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